Caso Martina Rossi, si costituiscono Albertoni e Vanneschisi

(Adnkronos) – Si sono costituiti, oggi pomeriggio, al carcere di Arezzo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati a 3 anni di reclusione dalla Corte di Cassazione il 7 ottobre 2021, per la tentata violenza sessuale alla studentessa genovese Martina Rossi, morta a 20 anni il 3 agosto 2011.

Albertoni e Vanneschi, ormai giovani sulla soglia dei 30 anni, residenti a Castiglion Finocchi (Arezzo), dopo la condanna della Cassazione avevano chiesto la messa in prova ai servizi sociali. La richiesta è stata affrontata dal tribunale di sorveglianza di Firenze.

Martina Rossi morì precipitando dalla terrazza di una camera d’albergo a Palma di Maiorca, in Spagna, per sfuggire ai due giovani che alloggiavano nello stesso hotel.La ragazza era in vacanza nella località turistica con delle amiche.