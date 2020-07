Caso Regeni: colloquio alla Camera, Fico chiede chiarimenti a Conte

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Il caso Regeni, dopo l’ennesima delusione nata dall’incontro tra la Procura di Roma e quella del Cairo, è stato al centro del lungo colloquio tra il presidente della Camera Roberto Fico e il premier Giuseppe Conte, oggi a Montecitorio. Fonti vicino a Fico raccontano all’Adnkronos di un presidente molto adirato -ieri aveva accusato l’Egitto di aver dato un ‘cazzotto’ all’Italia- per come sta evolvendo la vicenda giudiziaria sulla morte del ricercatore italiano, ma anche deluso -stando almeno alle voci che da ieri rimbalzano nel M5S- per le parole del premier a commento dell’incontro tra le due Procure. Da qui, l’incontro di questa mattina.