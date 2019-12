Caso Regeni, Fico: “L’Italia non si fermerà mai”

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – Per arrivare alla verità sul , “l’Italia non si fermerà mai”. Lo assicura il presidente della Camera Roberto Fico, ospite stasera di ‘Che tempo che fa’. “Ad Al Sisi ho detto che noi non vogliamo parlare di nient’altro come Italia se non della verità su Regeni. Sappiamo che alcuni alti ufficiali egiziani hanno pedinato Giulio e stiamo chiedendo un processo che sia giusto. Al Sisi deve comprendere che l’Italia non si fermerà mai”.

“Chi pensava in Egitto che questo Paese si fosse dimenticato di Giulio Regeni si sbagliava – sottolinea Fico – oggi abbiamo anche una commissione d’inchiesta parlamentare, a cui auguro buon lavoro”.