Caso Saguto: motivazioni giudici, ‘pienamente dimostrata consegna 20 mila euro nel trolley’

Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – E’ stato uno dei perni del processo all’ex Presidente della Sezione misure di prevenzione Silvana Saguto, condannata a otto anni e mezzo per corruzione. Una consegna di denaro, circa 20 mila euro, nascosti in un trolley, che sarebbe avvenuta in una calda serata di inizio estate, nell’abitazione della ex giudice, nel frattempo radiata dall’ordine giudiziaria. E adesso, i giudici del Tribunale di Caltanissetta, nelle motivazioni depositate in cancelleria, confermano la ricostruzione dell’accusa. Secondo la ricostruzione dei pm Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti, l’avvocato Cappellano Seminara il 30 giugno del 2015 avrebbe consegnato direttamente a casa, dentro una valigetta la somma di 20 mila euro. “La dazione di denaro è stata pienamente dimostrata”, dicono i giudici.