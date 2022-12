Gli esami istologici che saranno svolti nei prossimi giorni, dopo l’autopsia sul corpo di Saman Abbas, saranno volti a confermare che la morte della ragazza è avvenuta per strangolamento e quindi per asfissia. E’ questa, a quanto si apprende, l’ipotesi di lavoro degli anatomopatologi del laboratorio Labanof dell’Università di Milano. Sul corpo non sono state trovate tracce di sangue, quindi è esclusa la possibilità di una morte dovuta a ferite da armi da taglio.