Caso Saviano, RCS: merita di rappresentare Italia alla Buchmesse

Milano, 29 mag. (askanews) – In seguito alla decisione di escludere Roberto Saviano dalla programmazione della partecipazione ufficiale italiana alla Buchmesse di Francoforte, Alessandro Bompieri, direttore generale News di RCS MediaGroup, ha dichiarato: “Siamo fermamente convinti che Roberto Saviano dovesse essere tra gli autori rappresentativi dell’Italia, selezionati e invitati dalle nostre Istituzioni. Questo per l’indiscusso valore civile delle sue opere e per il grande successo internazionale di cui da sempre gode”.

“In assenza di un invito istituzionale, Fuoriscena, casa editrice del Gruppo RCS ed editore italiano del suo ultimo libro Noi due ci apparteniamo – ha aggiunto Bompieri – sarà felice e onorata di sostenere in ogni modo la sua presenza a Francoforte”.