Caso Tobini: mamma del parà ucciso ‘giustizia o restituirò la medaglia d’argento’/Adnkronos** (3)

(Adnkronos) – In passato ha anche incontrato la ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta. “Parlavamo dell’incongruenza della onorificenza data a mio figlio, una medaglia d’argento al valor militare. Non d’oro. D’argento”. Perché d’argento? “Investito da intenso fuoco ostile, reagiva con l’arma in dotazione esponendosi più volte, incurante della propria incolumità, al fine di garantire la sicurezza dei propri commilitoni. Durante l’ennesimo tentativo di debellare la proditoria azione avversaria veniva mortalmente colpito. Fulgido esempio di graduato paracadutista che immolava la propria vita ai più alti principi militari”. Ecco cosa si legge nelle motivazioni nel 2013. “Ma io non ero lucida”. “Perché mio figlio non ha meritato la medaglia d’oro? Perché colpire la sua dignità anche da morto?”. E annuncia: “Se non avrò verità e giustizia sono pronta a riconsegnare la medaglia”.