“Serve la collaborazione di tutti per risolvere questa situazione. E’ necessario mettere insieme le forze per far emergere i giusti valori. Rivolgo un invito affinché ci sia da parte di tutti sensibilità per poter fare del bene per il bene della nostra città”. Sono le parole dell’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, in relazione alla vertenza Whirlpool.