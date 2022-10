Casoria, al Comune 10 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana

Il Decreto MI del 19 ottobre 2022 destina 10 milioni di euro al Comune di Casoria, in provincia di Napoli, per progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale”.

“Grande soddisfazione per il lavoro messo in campo e per il risultato raggiunto in termini di ottenimento del finanziamento di 10 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana per il Comune di Casoria”. A comunicarlo è l’ex Assessore ai LL.PP. del Comune di Casoria, l’ingegnere Luca Brancaccio, che per impegni professionali, si è dimesso il giorno 8 agosto 2022.

“Un grande risultato ottenuto, frutto del duro impegno e che ho seguito in prima persona durante il mio assessorato. Sono convinto che l’attuale amministrazione saprà sapientemente coglierne i frutti nel pieno interesse della collettività”.