Casoria approva il bilancio previsionale. Barra: Fuori dal dissesto, una rinascita per la città

“Da professionista del settore, ma soprattutto da Casoriano la mia soddisfazione più grande è quello di lasciare un Comune coi conti in ordine a chi si siederà in questo posto dopo di me. Una missione che sembrava impossibile quando 5 anni fa mi sono seduto e vedevo solo il baratro di un Comune in dissesto e con falle nei conti”. A dichiararlo sui social è il consigliere comunale di Giuseppe Barra , presidente della II Commissione Bilancio, Tributi, Sviluppo Economico e Patrimonio.

“Abbiamo lavorato tanto – aggiunge Barra -, spesso in silenzio, come chi è impegnato a pensare ad un traguardo più importante del resto. Ci siamo riusciti approvando questa mattina in Consiglio un Bilancio di Previsione che ci permette di programmare: grazie al sindaco Raffaele Bene per la fiducia che ha concesso a me e per i valori che trasmette con l’impegno, grazie al mio assessore di riferimento Rosario Poliso, uomo che incarna la cultura del lavoro, grazie ai colleghi consiglieri ed ai dipendenti del Comune. Siamo tutti protagonisti di questa rinascita che toccherà la Casoria di oggi ma soprattutto quella di domani che potrà finalmente investire e non guardare solo alle emergenze”.