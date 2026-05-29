Casoria, Barra (Bilancio): Definizione agevolata Tari, via al regolamento. Si apre un nuovo ciclo

“Da un pesante indebitamento di 50 milioni di euro e la conseguente dichiarazione di dissesto finanziario, grazie ad una politica oculata di gestione dei conti e delle entrate, oggi abbiamo approvato un bilancio consuntivo in attivo e in equilibrio, che di fatto apre un nuovo ciclo amministrativo”. Così Giuseppe Barra, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio comunale di Casoria, commenta a caldo l’approvazione del rendiconto avvenuta oggi in Aula.

“Ringrazio il sindaco Raffaele Bene e l’intera giunta per aver accolto le proposte in questi anni della Commissione che presiedo e l’intero Consiglio per la sensibilità dimostrata nell’affrontare una questione così spinosa come quella del dissesto finanziario. L’avanzo di amministrazione di oltre 9 milioni che con il documento contabile licenziato in aula oggi consegniamo alla città è la testimonianza più eloquente del lavoro fatto con spirito di servizio in questi anni, nell’interesse dei casoriani e per consentire alla nostra città di guardare avanti con fiducia”, prosegue Barra.

“Voglio ricordare due aspetti essenziali di questa vicenda – aggiunge – e cioè il fondo extra di circa 2 milioni di euro per gestire i rischi legati alle pratiche non definite del dissesto e ai giudizi in corso e poi la tempestività nei pagamenti ai fornitori, in cui siamo estremamente virtuosi, con un indicatore di tempestività di 3,7 giorni”.

L’altro grande capitolo è lotta all’evasione. “C’è ancora molto da lavorare ma consideriamo un grande risultato come amministrazione – prosegue Barra – la riscossione delle entrate tributarie, oramai al 59%, quella delle entrate extratributarie al 51%, le sanzioni del Codice della Strada, in netta crescita nell’ultimo triennio, passando dal 16,72% (2023) al 29,60% (2025). Proprio per questa ragione abbiamo approvato quest’oggi in Consiglio comunale un nuovo provvedimento per fare in modo che i cittadini che non hanno mai versato la Tari si possano autodenunciare e aderire ad una rottamazione che consentirà loro di non pagare né more né interessi”.