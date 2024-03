Casoria cambia volto con il nuovo Dup. Barra: Dopo i sacrifici del risanamento, sviluppo e assunzioni

La lista è di 28 punti e dà la cifra di un impegno lungo 5 anni e che si candida a proseguire il suo percorso nell’interesse delle comunità locali. Cinque anni in cui la città ha cambiato volto, assumendo un peso specifico sempre più netto negli equilibri dell’area metropolitana di Napoli e assecondando un disegno di città accogliente, inclusiva ed in grado di conciliare gli interessi di diverse generazioni di abitanti. E’ la sintesi delle opere finanziate grazie al Documento Unico di Programmazione (Dup) del triennio 2024-2026, illustrata in Consiglio comunale di Casoria questa mattina da Giuseppe Barra, presidente della II Commissione Bilancio, Tributi, Sviluppo Economico e Patrimonio. Per il commercialista casoriano si tratta del risultato dei “sacrifici del risanamento”, che hanno dato il là allo “sviluppo degli investimenti e la riprogrammazione delle assunzioni”.

“Dietro ogni opera finanziata – ha rincarato Barra – c’è il grande impegno dell’assessore Rosario Poliso, della commissione che presiedo e dell’intera maggioranza a cominciare dal sindaco Raffaele Bene. Uno sforzo che ci ha condotto a poter programmare nuove assunzioni per il fabbisogno di personale ed a finanziare opere (alcune già in esecuzione) che trovate in quest’elenco”. E l’elenco è davvero lungo: realizzazione del Parco dello Sport via Duca D’Aosta; lavori manutenzione strade e fogne; Parco pubblico di via Calvanese, opere supplementari; infrastrutture nel Parco Pubblico di via Michelangelo; riqualificazione della Circumvallazione Esterna; attrezzature per il Parco Benedetto Croce; redazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile; manutenzione in via Petrarca; riqualificazione del quartiere Erp Parco dei Pini; adeguamento alle norme antincendio delle scuole di via Settembrini, via San Mauro e via Brando; realizzazione dell’Asilo in via Castagna; riqualificazione del quartiere Erp Parco Buontempo; demolizione e ricostruzione della scuola Carlo La Catena; rigenerazione delle strutture pubbliche nell’area Macello-Tribunale; riqualificazione del bene confiscato di via Nazionale delle Puglie; mobilità smart per pedoni e ciclisti; restauro della Chiesa del Carmine e creazione Polo del turismo religioso; progetto Via dei Santi; Centro per l’infanzia nel bene confiscato al quartiere Stella; Centro salute con servizi sociosanitari non ospedalieri nell’ex tribunale; Casa della cultura e dell’arte nell’ex Municipio; Casa della biodiversità al Parco Michelangelo; Infrastrutture Parco Boccaccio; Adeguamento teatro King e Museo Cam; assistenza tecnica e comunicazione; potenziamento rete idrica; riqualificazione di 10 strade; Urban Center di Casoria.