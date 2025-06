Casoria celebra 70 Anni dell’Ospedale Camilliano con la Festa in onore del patrono degli infermi

Un giorno di festa e gratitudine ha avvolto la comunità di Casoria in occasione della celebrazione del 70° anniversario dell’Ospedale dei Camilliani e l’intitolazione della struttura a San Camillo . I festeggiamenti sono culminati con la tradizionale Festa di San Camillo, patrono degli infermi, che quest’anno ha assunto un significato ancora più profondo per l’importante traguardo raggiunto dalla struttura sanitaria.

L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi cittadini, operatori sanitari, autorità locali e rappresentanti dell’Ordine dei Camilliani, tutti uniti nel rendere omaggio a un’istituzione che da sette decenni è un pilastro fondamentale nell’assistenza e nella cura dei malati sul territorio.

La giornata è stata animata da un profondo senso di gratitudine e orgoglio, ben espresso dalle parole di Frate Carlo Mangione, Direttore Generale dell’ospedale. “È una grande soddisfazione celebrare questi 70 anni,” ha dichiarato Fratel Mangione, visibilmente commosso. “Questo anniversario non è solo un traguardo temporale, ma la testimonianza di decenni di dedizione, sacrificio e amore verso il prossimo. L’Ospedale che da oggi sarà intitolato a San Camillo è stato e continua a essere un faro di speranza e un luogo di cura per migliaia di persone, grazie all’instancabile lavoro di tutti coloro che vi hanno operato e vi operano.”

Il momento centrale della giornata è stata la solenne celebrazione eucaristica, presieduta da Padre Pedro Tramontin, Superiore Generale dei Camilliani. La chiesa, gremita di fedeli, ha risuonato delle parole di Padre Tramontin , che ha sottolineato l’importanza dell’eredità di San Camillo de Lellis e l’attualità del suo carisma nel servizio ai malati.

Nell’omelia, Padre Tramontin ha ripercorso la storia dell’ospedale, evidenziando come l’opera dei Camilliani sia un continuo richiamo ai valori di accoglienza, compassione e professionalità, pilastri della missione camilliana. Ha inoltre espresso la sua profonda ammirazione per il lavoro svolto a Casoria, definendolo un esempio luminoso di carità cristiana e un punto di riferimento per l’intera comunità.

Al termine della celebrazione eucaristica, in un momento di grande emozione, si è svolta la benedizione della grande effige di San Camillo, posizionata all’esterno dell’ospedale. Questo gesto simbolico, compiuto da Padre Tramontin, ha suggellato la giornata di festa e ha ribadito il legame indissolubile tra la missione dell’ospedale e la figura ispiratrice del suo fondatore.

La Festa di San Camillo 2025 a Casoria, in concomitanza con il 70° anniversario dell’Ospedale Santa Maria della Pietà, ha rappresentato non solo un momento di celebrazione di un importante traguardo, ma anche un’opportunità per rinnovare l’impegno e la dedizione verso i malati, nel solco della grande tradizione camilliana.

M.O.