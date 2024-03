Casoria, centrosinistra unito sul nome del sindaco uscente Bene: Ora allargare la coalizione

Elezioni comunali a Casoria, il centrosinistra unito sostiene la candidatura del sindaco uscente Raffaele Bene e gli chiede di allargare il campo “a liste civiche e forze politiche riconducibili al campo di centro-sinistra presenti sul territorio, previa continua e costante interlocuzione con i partiti politici fautori della nuova coalizione”.

A dirlo è una nota firmata da Campania Libera, M5S, Pd e Europa Verde. “In queste settimane si è lavorato tanto affinché il centrosinistra casoriano potesse arrivare unito alla competizione elettorale. L’8 ed il 9 giugno Raffaele Bene – si legge – guiderà la coalizione di centrosinistra nel comune più popoloso, al voto, della provincia di Napoli”.

“Unione e campo largo. Queste sono le parole che hanno unito Campania Libera, M5S, Europa Verde e PD in modo responsabile. L’idea delle forze politiche è quella creare una Casoria sostenibile – prosegue il comunicato -, che sia rilanciata dal punto di vista infrastrutturale, economico ed amministrativo. Per la prima volta dopo diverse tornate amministrative il centrosinistra si presenta alle urne compatto e forte”.

Di qui il mandato politico dato al sindaco Bene: “La coalizione affida al candidato Sindaco di allargare la stessa”. “Nei prossimi giorni verrà istituito il tavolo programmatico in cui tutte le forze daranno il loro prezioso e fattivo contributo”, conclude la nota.