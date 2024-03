Casoria, Consiglio approva il Dup: sul tavolo 47 milioni di investimenti. Bene: Futuro sarà di tutti

Futuro e non più disastro. Investimenti e non solo dissesto. L’Amministrazione Comunale, guidata da Raffaele Bene, volta pagina aprendo alla Casoria del Domani. Stamattina il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026, portato in aula dall’assessore al Bilancio Rosario Poliso, dopo il minuzioso lavoro della Commissione presieduta dal Consigliere Giuseppe Barra.

L’assessore Poliso ha illustrato la programmazione con particolare riguardo all’importanza di garantire la sostenibilità della spesa nel rispetto degli equilibri finanziari e di Bilancio in chiave prospettica. Sul tavolo del futuro di Casoria sono stati messi 47 milioni di euro di investimenti che riguardano alcuni progetti già in esecuzione, altri in affidamento, alcuni in rendicontazione, ma tutti già finanziati.

“L’approvazione del Dup è il risultato di un percorso lungo ed impegnativo che ci consente di delineare la Casoria di domani non trascurando nessuna area o fascia sociale. Il futuro di Casoria è di tutti” ha dichiarato il sindaco Bene al termine della seduta del Consiglio Comunale.

L’elenco delle opere finanziate dal Duc nel triennio 2024-2026

– Realizzazione Parco dello Sport via Duca D’Aosta

– Lavori manutenzione strade e fogne

– Parco pubblico via Calvanese opere supplementari

– Infrastrutture Parco Pubblico via Michelangelo

– Riqualificazione Circumvallazione Esterna

– Attrezzature per Parco Benedetto Croce

– Redazione Piano Urbano Mobilità Sostenibile

– Manutenzione via Petrarca

– Riqualificazione quartiere Erp Parco dei Pini

– Adeguamento norme antincendio scuole via Settembrini, via San Mauro e via Brando

– Realizzazione Asilo via Castagna

– Riqualificazione quartiere Erp Parco Buontempo

– Demolizione e ricostruzione della scuola Carlo La Catena

– Rigenerazione strutture pubbliche nell’area Macello-Tribunale

– Riqualificazione bene confiscato via Nazionale delle Puglie

– Mobilità Smart per pedoni e ciclisti

– Restauro chiesa del Carmine e creazione Polo del turismo religioso

– Progetto via dei Santi

– Centro per l’infanzia nel bene confiscato al quartiere Stella

– Centro salute con servizi sociosanitari non ospedalieri nell’ex tribunale

– Casa della cultura e dell’arte nell’ex Municipio

– Casa della biodiversità al Parco Michelangelo

– Infrastrutture Parco Boccaccio

– Adeguamento teatro King e Museo Cam

– Assistenza tecnica e comunicazione

– Potenziamento rete idrica

– Riqualificazione di 10 strade

– Urban Center di Casoria