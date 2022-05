Casoria, ecco la nuova Giunta, Luca Brancaccio riconfermato ai Lavori Pubblici

Il sindaco Raffaele Bene ha comunicato le nuove nomine della Giunta comunale di Casoria. Luca Brancaccio è stato riconfermato assessore con deleghe ai Lavori Pubblici per gli ottimi risultati ottenuti in tema di opere infrastrutturali, finanziamenti PNRR e digitalizzazione della PA. Ma vediamo le altre nomine annunciate direttamente dal sindaco.

“Oggi ho provveduto all’azzeramento della Giunta Municipale e dopo un confronto con i componenti e gruppi politici che mi sostengono, presento alla Città il nuovo esecutivo: Paola Ambrosio, Vicesindaco, con deleghe alle politiche ambientali, verde pubblico, arredo urbano e S.U.A.P.; Marianna Riccardi, con deleghe alle Politiche sociali; Maria Tommasina D’Onofrio, con deleghe all’Urbanistica; Luca Brancaccio, con deleghe ai Lavori Pubblici; Rosario Poliso, con deleghe al Bilancio e tributi; Vincenzo Russo, con deleghe alla Pubblica istruzione, alla Cultura ed allo Sport; Marco Colurcio, con deleghe alla Polizia Municipale, mobilità urbana e Protezione civile. Una Giunta di qualità, che sarà sicuramente in grado di dare ulteriore slancio all’azione amministrativa. Ringrazio la Giunta uscente che, tra mille difficoltà, ha lavorato con impegno ed abnegazione, raggiungendo importanti risultati. Auguro ai nuovi Assessori un proficuo lavoro”.