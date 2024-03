Casoria, giardino della legalità per le vittime di mafia. Il sindaco Bene: Impegno da rinnovare ogni giorno

Sono stati tanti i semi gettati oggi nel Giardino della Legalità inaugurato stamattina a Casoria nell’area di Largo Santa Croce dal sindaco Raffaele Bene. Insieme al primo cittadino, a svelare il leggio dedicato alle vittime di mafia e impreziosito dalle parole di Peppino Impastato, c’era l’associazione Libera, il consigliere metropolitano Salvatore Flocco, assessori e consiglieri comunali ed ovviamente i familiari delle vittime della criminalità. Ad ognuna di loro sono stati dedicati piccoli spazi verdi nel neonato Giardino della Legalità con citazioni e frasi.

Dopo l’inaugurazione un corteo numeroso e colorato, capeggiato dalla Fanfara dei Carabinieri, ha attraversato il centro cittadino per giungere al PalaCasoria dove le scuole coinvolte hanno potuto portare all’attenzione dei presenti momenti di riflessione, sia recitati che in musica, legati all’impegno per la legalità e contro la criminalità organizzata.

“Nei tanti giovani presenti oggi c’è una scintilla particolare ed è la stessa che avevano tanti loro coetanei assassinati dalla criminalità, che oggi stiamo ricordando e ai quali abbiamo dedicato il Giardino della Legalità. Ogni singolo ha il dovere di curare con amore questo Giardino così come facciamo quotidianamente con i valori dell’impegno civile e della legalità. La società migliore e libera che vogliamo è nei nostri gesti ed oggi per fortuna anche negli occhi dei tantissimi giovani che hanno colorato Casoria e che ci impongono coraggio nella battaglia contro le mafie”

Nel corso dell’evento al PalaCasoria è intervenuto anche il consigliere metropolitano Flocco che ha invitato i tantissimi giovani presenti ad accantonare modelli proposti con superficialità sul tema ed a concretizzare nelle azioni i valori emersi in questa straordinaria giornata di impegno e di memoria.