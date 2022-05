Casoria ha la sua stazione della Circumvesuviana sulla Linea Napoli-Baiano

Finalmente la città di Casoria ha la sua stazione ferroviaria della circumvesuviana. Grazie al lavoro sinergico della Regione Campania, del Presidente e Direttore Generale di EAV, Umberto De Gregorio e dell’assessore del comune di Casoria, Luca Brancaccio, è stato rilasciato il parere favorevole circa la nuova denominazione della stazione afferente alla linea Napoli- Nola – Baiano.

L’attuale stazione di “Volla” – che peraltro insiste nel territorio comunale di Casoria – è stata denominata in “Casoria Arpino – Volla”.

“Desidero ringraziare gli uffici tecnici della Regione Campania per il lavoro profuso ed il presidente De Gregorio per il necessario supporto tecnico/amministrativo – afferma l’assessore Brancaccio – per avermi sostenuto nel dare il giusto riconoscimento alla comunità casoriana”.