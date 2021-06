Casoria, i tagli alla Tari in aula martedì. Barra (Comm. Bilancio): sforzo per famiglie e imprese

Saranno discusse a partire da martedì prossimo, 29 giugno 2021, in prima convocazione nell’aula del Consiglio comunale di Casoria – la seconda è invece prevista per il 30 giugno (giorno successivo) – le riduzioni per famiglie ed imprese delle tariffe Tari, acronimo di TAssa sui RIfiuti, l’imposta comunale destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il provvedimento è stato già approvato dalla Commissione Bilancio, presieduta dal consigliere Giuseppe Barra, giovane commercialista alla seconda legislatura e con un’esperienza specifica nel settore contabile come revisore di conti, su proposta dell’assessore comunale Francesco Girardi, delegato alle Finanze della giunta del sindaco Raffaele Bene. Il provvedimento è approdato ieri sera in Conferenza dei capigruppo, con le opposizioni assenti e la sola presenza del consigliere del M5S Gaetano Palumbo.

“Abbiamo approvato prontamente in Commissione le nuove tariffe – spiega Barra – e contiamo di aderire al fondo previsto dallo Stato per agevolare i Comuni entro i termini. La scadenza è fissata per il prossimo 30 giugno ma ci auguriamo di poter chiudere tutto in prima convocazione già martedì prossimo, il 29 giugno. Ciò comporterebbe un’agevolazione per le casse dell’ente non indifferente, di circa due milioni di euro”. “I cittadini – prosegue il presidente della Commissione Bilancio – vivono un momento storico inedito, si sono visti falcidiare, se non addirittura annullare, i loro redditi dal Covid e ora confidano nel sostegno dello Stato, a tutti i livelli, per poter respirare e risparmiare qualche soldino almeno nella corresponsione delle tasse. Ecco perché abbiamo immaginato con l’assessore Girardi un provvedimento di questo tipo, in grado di diminuire le tariffe del 12 per cento per le famiglie e di circa il 43 per cento per le imprese”. Di qui Barra conclude: “Con il consiglio convocato entro i termini, riusciremo a rientrare tra gli incentivi dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con cui è stato stanziato un apposito fondo per concorrere ad assicurare ai Comuni le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali. Nell’ambito del predetto fondo sono state assegnate ai Comuni specifiche risorse a copertura della perdita di gettito Tari per effetto della emergenza epidemiologica in atto”.