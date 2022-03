Casoria, il Comune attiva il nuovo sito web

Il Comune di Casoria ha attivato in via sperimentale il nuovo sito web (http://www.comune.casoria.na.it/new/) per facilitare agli utenti l’accessibilità alle informazioni e le procedure amministrative. Procedure e indicazioni chiare per rendere la navigazione al cittadino in maniera rapida e semplice. La realizzazione del nuovo sito è stata ideata dall’assessore ai sistemi informativi ed alla transizione digitale Luca Brancaccio per dare risposte rapide e garantire un servizio efficiente ai cittadini.

“L’attivazione del nuovo sito è in via sperimentale, visto che ci sarà una prima fase di ottimizzazione per permettere a tutti di approcciarsi al nuovo sito e di continua implementazione in alcune sessioni”, dichiara Luca Brancaccio. “Uno strumento indispensabile a fornire risposte e a garantire in modo funzionale i servizi erogati dal comune e a promuovere le relative attività”.

“La realizzazione del nuovo sito – sostiene l’assessore Brancaccio – è stato un lavoro lungo e radicale, nato da un proficuo e continuo confronto (anche in termini di tematiche) che ha visto coinvolto il sindaco, la giunta, il dirigente di settore ed i relativi collaboratori”.

Per il Comune di Casoria, quindi, un passo verso la digitalizzazione dei processi e in chiave di fornire una comunicazione ed un accesso alle funzioni più rapide ed efficaci.

Il nuovo sito è un punto di partenza di un progetto in espansione del Comune di Casoria. Infatti con l’attivazione sperimentale del sito è stata lanciata un’iniziativa in sostegno del popolo ucraino, denominata “Casoria For Ucraina”, a cui chiunque può accedere secondo le modalità di cui al form online.