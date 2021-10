Casoria, il sindaco Raffaele Bene: Così il nuovo Piano Urbanistico cambierà il volto della nostra città

Il sindaco di Casoria Raffaele Bene ha presentato il Piano Urbanistico Comunale nell’ambito dell’incontro organizzato sul Puc e sul Pics. L’iniziativa si è svolta presso il Parco ex Aeronautica e sono state illustrate le linee strategiche in materia di urbanistica del nuovo Piano Urbanistico, sia nei 10 progetti del Pics che quotano complessivamente 12,5 milioni di euro.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto sin qui” – dichiara il Sindaco, Avv. Raffaele Bene, – “consapevoli che non è che un punto di partenza. Con l’adozione del PUC e con la realizzazione dei progetti del PICS, in un paio d’anni cambierà il volto della nostra città. Il mio appello ora va a tutti i cittadini, ai tecnici, ai professionisti e agli imprenditori, perché in una virtuosa sinergia pubblico privato, si possa collaborare e si possa accompagnare questo processo non solo urbanistico ma soprattutto sociale. Ringrazio i consiglieri e la giunta che passo passo stanno seguendo con me, con attenzione, tutti i procedimenti, ringrazio l’ufficio tecnico, il dirigente ed i dipendenti che, oltre all’ordinario si dedicano con dedizione e professionalità al reperimento di fondi europei e regionali e ne curano la programmazione. Ringrazio l’Università, il dipartimento di architettura, per il supporto e la visione strategica che mai ci hanno fatto mancare, insieme a quello della Regione Campania con cui abbiamo assunto l’impegno di accelerare la progettazione perché siamo pronti alla nuova sfida dei fondi del PNRR che intendiamo investire a Casoria“.