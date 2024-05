Casoria, inaugurata la palestra dell’istituto Moscati-Maglione. Il sindaco Bene: Segnale per lo sport cittadino

Dopo quasi un decennio di attesa gli studenti della Moscati-Maglione potranno fare sport in un ambiente idoneo ed accogliente. Questa mattina il sindaco Raffaele Bene, insieme alla dirigente scolastica dell’istituto Virginia De Robbio, ha inaugurato la nuova palestra del plesso di via Pelella.

Una cerimonia del taglio del nastro, quella avvenuta oggi, particolarmente sentita dalla popolazione scolastica dell’istituto e dal corpo docente. L’inaugurazione è stata seguita da esibizioni sportive di studentesse e studenti, che si sono cimentati nella scherma, nella danza e nelle arti marziali sotto gli occhi dei tanti presenti.

Il primo cittadino e candidato sindaco Raffaele Bene ha evidenziato come la palestra sia destinata a diventare un punto di riferimento anche per le attività extrascolastiche, fornendo un altro luogo di aggregazione per le associazioni sportive locali. “Con l’inaugurazione della palestra diamo un segnale forte agli studenti ed alle studentesse di quest’istituto che finalmente dopo anni potranno usufruire di una palestra ben attrezzata. Tendiamo, inoltre, anche una mano anche alle tante associazioni sportive alla ricerca di strutture per organizzare le proprie attività. La nostra amministrazione ha mantenuto un impegno al quale teneva molto” ha commentato Bene dopo la cerimonia.