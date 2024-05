Casoria, la villa dell’ex boss diventa un centro per l’infanzia: Togliamo spazio all’illegalità

Il sogno di una Casoria a misura di bambino prende forma. In appena un anno il bunker dell’ex boss è diventato un centro per l’infanzia. Mercoledì 15 maggio alle ore 10,30 l’amministrazione comunale targata Raffaele Bene, insieme alle autorità locali ed all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, inaugurerà la struttura socio educativa di via Monte Bianco, dedicata ai bambini.

Sarà un giorno di rinascita per il quartiere Stella e per l’intera comunità che torna ad appropriarsi di un bene tolto alla criminalità e destinato a migliorare la vita delle famiglie con orti sociali e spazi per l’aggregazione. I lavori, come promesso all’atto della demolizione nell’aprile 2023, sono terminati nel giro di un anno, sublimando così un’azione dal forte valore simbolico: il centro sorge, infatti, intorno ad un albero, piantato nel punto esatto dove era presente il bunker. Un gesto di rinascita concreto e soprattutto perenne.

“Trasformare una villa tolta alla criminalità in un centro di aggregazione per i bambini è uno dei risultati dei quali andiamo più orgogliosi soprattutto per il suo alto valore simbolico. La rinascita di questa comunità è possibile e parte dalla volontà di riappropriarci di spazi sottratti all’illegalità” hanno commentato il sindaco Raffaele Bene e l’assessore all’Urbanistica Tommasina D’Onofrio, che ha seguito l’iter in prima persona.