Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra (Bilancio): Conti in ordine ed investimenti per il futuro

“Un perfetto equilibrio finanziario, con un aumento della riscossione e l’assenza di ricorso ad anticipazioni di cassa o indebitamento”. Giuseppe Barra, presidente della Commissione Bilancio e tributi, Sviluppo economico e patrimonio del Comune di Casoria, commenta così la notizia dell’approvazione del documento contabile dell’Ente avvenuta oggi durante il consiglio comunale della cittadina a nord di Napoli.

“Il 2025 è stato l’anno della chiusura del dissesto, con la restituzione totale delle anticipazioni al Ministero dell’Interno per circa 4,7 milioni di euro”, prosegue. “Il bilancio complessivo di competenza ammonta a 192.318.721,42€, di cui 92.925.833,94€ destinati alla spesa corrente. Per l’anno 2026 restano invariate le aliquote relative all’Addizionale Comunale IRPEF e all’IMU rispetto al 2025 ma ai numeri si associa anche un ambizioso piano di investimenti pluriennale con opere pubbliche importanti”, aggiunge.

“Un piano di lavori pubblici dal valore complessivo di oltre 28,2 milioni di euro per il triennio 2026-2028 – sottolinea Barra -, con una novità rilevante, ossia il finanziamento del 30% delle spese per investimenti tramite risorse correnti (circa 2 milioni di euro nel 2026). Tra le opere principali – spiega – figurano la riqualificazione degli alloggi ERP Pini-Buontempo (14,9 milioni di euro), delle scuole Carducci-King, Puccini, Carlo la Catena, il potenziamento della rete idrica e gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, i progetti PRIUS (Percorso turistico “via dei Santi”, Parco Boccaccio, restauro Chiesa del Carmine), la costruzione del primo Teatro Comunale nel parcheggio ex macello e del terzo asilo nido in via Castagna”.

“Voglio ribadire che il Bilancio di previsione ha ricevuto tutti i passaggi amministrativi necessari, con il parere positivo dei Revisori dei Conti, lo scorso 27 febbraio, e della II Commissione Bilancio lo scorso 2 marzo. Mi preme anche sottolineare l’impegno di tutta l’amministrazione, dal Sindaco a tutta la giunta, il Segretario comunale, le opposizioni per la fattiva collaborazione e soprattutto il nostro motore amministrativo che è rappresentato dall’ufficio dei Servizi finanziari”, dichiara Barra.

“La città deve sapere che si guarda con fiducia al futuro – conclude il presidente della Commissione Bilancio, Giuseppe Barra”. Previsto anche lo sblocco del turnover con nuove assunzioni di Vigili Urbani e personale amministrativo per potenziare la pianta organica, interventi di manutenzione e promozione sociale sui beni confiscati, fondi per cultura e politiche sociali.