Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra: Uscita dal dissesto più vicina

“Il triennio che si apre con questo Bilancio sicuramente passerà alla storia come il triennio della transizione che ci condurrà all’uscita del dissesto, lasciandoci alle spalle l’area grigia. Avremo la necessità di mettere a punto una serie di scelte volte alla trasformazione del nostro comune. In gioco ora c’è davvero l’anima della nostra stessa comunità”. Così il presidente della Commissione Bilancio di Casoria, Giuseppe Barra, commenta la seduta di Consiglio comunale che ha portato all’approvazione a maggioranza del Bilancio di previsione 2025/2027 e del Dup.

“Il 2024 è stato un anno che ha visto impegnata l’intera Amministrazione nella gestione del dissesto finanziario, gestione che ha posto al centro il rispetto delle prescrizioni ministeriali di cui al decreto del 04/08/2021.

Tanti sono stati i passi in avanti: oggi i conti sono in ordine, operiamo in perfetto equilibrio finanziario, i livelli di riscossione sono aumentati e continuano ad aumentare, il Comune non ricorre oramai da anni all’anticipazione di cassa e all’indebitamento”, sottolinea ancora Barra.

Il Bilancio complessivo e totale ammonta a circa 183 milioni di euro, mentre il Documento Unico di Programmazione approva anche il Piano Triennale dei lavori pubblici 2025–2027 per l’importo complessivo di circa 31 milioni.

“Per quanto riguarda le principali attività di spesa programmate per questo triennio, esse muovono dalla consapevolezza che la nostra città ha bisogno di essere più vivibile, puntando alla tutela dell’ambiente e rendendo Casoria più decorosa e più sicura. Un’azione che si arricchirà contestualmente di maggiori interventi di manutenzione delle scuole e degli edifici pubblici, per una città orientata alla promozione della cultura e della legalità, in grado di porre attenzione ai giovani e alle politiche sociali”, conclude Giuseppe Barra.