Casoria, sì al Consuntivo 2024. Barra (Bilancio): Per la primavera prossima fuori dal dissesto

Approvato a maggioranza, con il voto contrario di Fratelli d’Italia, la Destra e Azione, il Bilancio Consuntivo 2024 del Comune di Casoria. “I dati che oggi approviamo confermano la nostra capacità di affrontare queste sfide con responsabilità e determinazione, garantendo al contempo la continuità e la qualità dei servizi erogati”, ha spiegato a margine della seduta odierna di Consiglio comunale il presidente della Commissione Bilancio, Giuseppe Barra. “L’approvazione di questo documento è, quindi, un atto di trasparenza verso i cittadini. Permette a ciascuno di verificare come sono stati spesi i propri contributi e di valutare l’efficacia dell’azione amministrativa. È anche un atto di responsabilità, perché ci impegna a proseguire su questa strada di rigore e attenzione alle esigenze del territorio”, ha proseguito.

Nel suo intervento Barra ha ripercorso tutte le tappe del risanamento. “Siamo riusciti a conseguire – ha detto – più di 14.900.000,00 di avanzo di amministrazione in cinque anni. A dotare la nostra città, di strumenti di programmazione urbanistica più smart, atti ad incrementare lo sviluppo del territorio in termini di produttività e occupazione. A certificare fondi strutturali PICS e provvedere all’apertura del nuovo programma PRIUS. Questi risultati non sono casuali, ma frutto di una programmazione attenta e di una

gestione oculata”. Di qui un auspicio: “Oggi la nostra città – ha concluso Barra – vede l’orizzonte, con l’auspicio dell’uscita del dissesto per la primavera prossima. Abbiamo già trasferito all’Osl oltre 24.000.000,00 milioni di euro e oggi con questa seduta di Consiglio Comunale, abbiamo licenziato un altro provvedimento che punta a trasferire ulteriori 6.920.093,45 di avanzo di amministrazione”.