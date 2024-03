Casoria, sì al previsionale. Bene: Conti in ordine dopo 5 anni di responsabilità, ora investimenti e assunzioni

L’amministrazione comunale di Raffaele Bene riconsegna un Comune coi conti in ordine e la possibilità di programmare. Questa mattina il Consiglio Comunale ha approvato l’ultimo Bilancio di Previsione della consiliatura che di fatto rimette in carreggiata per il futuro quell’Ente raccolto in dissesto cinque anni fa, quando le finanze non permettevano di guardare oltre le emergenze.

Il Bilancio di Previsione portato in aula dall’assessore Rosario Poliso e frutto del lavoro della Commissione, presieduta dal consigliere Giuseppe Barra, consentirà alla futura amministrazione di effettuare una programmazione degna di questo nome sia per quanto riguarda gli interventi che le assunzioni, che andranno a rimpinguare la pianta organica dell’Ente.

L’approvazione del documento finanziario è stata preceduta da un discorso del sindaco Raffaele Bene che ha tracciato un primo bilancio dell’esperienza alla guida del Comune: “Il Previsionale approvato oggi è uno dei punti di arrivo di un percorso che è sia umano che politico, costellato anche di momenti difficili, ma sempre improntato al lavoro e soprattutto al bene della nostra comunità. Siamo stati un governo di responsabilità perché il momento storico lo richiedeva. Oggi approvando l’ultimo Bilancio di Previsione di questa consiliatura dotiamo il Comune dello strumento necessario affinché il prossimo governo sia improntato al riscatto definitivo di Casoria. Si potrà finalmente dare seguito ad un piano di assunzioni e di interventi già delineato dalle adeguate coperture. Ringrazio ogni singolo assessore, consigliere e dipendente comunale per lo spirito di sacrificio mostrato e per aver colto il segno di questa missione. I numeri non mentono e con orgoglio possiamo dire di lasciare una Casoria con i conti in ordine e in tanti aspetti migliore di come l’abbiamo trovata 5 anni fa”.