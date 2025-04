Casoria, Tari meno salata per le famiglie. Barra (Bilancio): Riduzione del 18%

Si va verso una riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti, a Casoria, popoloso comune a nord di Napoli, che questo pomeriggio ha approvato in Commissione Bilancio, a maggioranza, la bozza di piano tariffario per il 2025.

“Il risultato – commenta Giuseppe Barra, presidente dell’organismo consiliare -, è frutto di un’analisi attenta di tutti i gruppi politici sia di maggioranza che d’opposizione, dei dirigenti del settore ambiente e finanziario”. Di qui il presidente della Commissione Bilancio prosegue: “Con l’approvazione del nuovo piano tariffario i cittadini potranno beneficiare di una riduzione rispetto all’anno 2024 di circa il 18%”.

Rideterminate anche le scadenze di pagamento della Tari, con la prima rata prevista per il 31 maggio, la seconda per il 31 luglio, la terza per il 30 settembre e l’ultima per 30 dicembre 2025. Solo per l’anno corrente la notifica delle rate sarà unica, senza ricorrere al meccanismo dell’acconto del 75%.

La proposta, già corredata del parere favorevole tecnico e contabile e del parere dei revisori dei conti, va ora in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

“Un passo in avanti importante per le tante famiglie del territorio – conclude Barra -, che potranno risparmiare sulla bolletta in base e in proporzione al numero di componenti del proprio nucleo familiare. La lotta all’evasione sta dando i frutti sperati. Ringrazio il sindaco Raffaele Bene e tutti gruppi politici per la sensibilità mostrata sul tema, che rappresenta un fronte importante nel rapporto di fiducia con il

cittadini. Proseguiremo il lavoro anche in Consiglio comunale per dare ai casoriani le risposte che si aspettano”.