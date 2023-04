Cassa Commercialisti, all’unanimità il bilancio 2022: patrimonio da 10 mld, 418 mln di avanzo

Si sono dati appuntamento oggi a Roma i centocinquanta delegati della Cassa dei Dottori Commercialisti – nonostante il giovedì nero dei trasporti dopo il deragliamento del treno merci nella notte a Firenze – per approvare all’unanimità il bilancio 2022, che vede le riserve patrimoniali superare i 10 miliardi e 530 milioni, in crescita del 4,2% rispetto al 2021, così come in salita sono i proventi degli investimenti pari ad oltre 338,5 milioni, con una crescita, rispetto al 2021, del 16,4%. A farlo notare è il presidente dell’Ente previdenziale Stefano Distilli, in un incontro con la stampa appena dopo il varo del documento.

A ciò si associa un “dato ulteriormente positivo”, quello “dell’avanzo corrente di amministrazione che in questo caso è di 418 milioni di euro”, spiega ancora Distilli.

Registrata anche un’impennata del numero degli iscritti alla Cassa dottori commercialisti (Cdc): la platea dei professionisti è giunta a quota 72.817, con 2.025 nuovi associati, rispetto all’anno precedente. I ricavi da contributi segnano, poi, un incremento del 7,3% nel 2022, rispetto al 2021, una tendenza, rende noto l’Ente, che “rivela l’accresciuta sensibilità degli iscritti verso l’importanza della pianificazione del loro futuro previdenziale e permette di registrare per la prima volta nella storia della Cassa una raccolta contributiva che supera un miliardo di euro”.

Il documento approvato dall’Assemblea dei delegati “mette in luce il ruolo sempre più centrale del risparmio previdenziale e la tenuta della nostra professione a fronte della crisi economica nazionale”. Nel 2022, poi, crescono ancora le prestazioni assistenziali che superano i 28 milioni (+2%) e così, argomenta Distilli, “l’ampliamento delle misure di welfare ha consentito all’Ente di supportare la categoria in tutte le fasi della vita professionale”.

Incremento del reddito iscritti del 9 per cento

Il vicepresidente della Cassa Michele Pirotta ha dal canto suo fatto notare come ci sia stato un incremento del reddito degli iscritti del 9 per cento, “il che rappresenta un indicatore positivo e di buona tenuta della categoria”. Il numero due della Cdc ha anche fatto notare come il rapporto tra patrimonio su pensioni erogate sia di 29, mentre iscritti su pensionati di 7, rapporto di 7 a 1 “che è assolutamente positivo e rende un’ottima fotografia della categoria”. Per il 2023 sono inoltre previsti interventi pari a 34 mln come misure assistenziali.