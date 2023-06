Cassa Dottori Commercialisti: a Napoli crescono redditi e volumi d’affari

Sono 4.117 gli iscritti napoletani alla Cassa Dottori Commercialisti, ovvero circa il 53,9% del totale dei professionisti campani associati all’Ente di previdenza e assistenza di categoria. I giovani rappresentano il 17,4% della platea, una percentuale inferiore sia a quella nazionale (21,1%) e sia a quella regionale (19,1%). Nonostante ciò, nel 2022 il numero di iscritti sotto i 40 anni della provincia di Napoli è stabile, in controtendenza con i valori campani e italiani. Le donne rappresentano, invece, il 22,2% del totale, un valore nettamente inferiore a quello nazionale (33,3%) e regionale (25,1%).

Per quanto riguarda i redditi e i volumi d’affari dichiarati nel 2022 in riferimento al 2021, l’andamento per i Dottori Commercialisti campani è in netto miglioramento rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, si registra un incremento maggiore rispetto al dato nazionale e in linea con quello regionale, con un reddito medio aumentato a quasi 43 mila euro rispetto agli oltre 37 mila dell’anno precedente (+12,5%) e un volume d’affari che ha raggiunto quasi 69 mila euro rispetto agli oltre 60 mila euro dichiarati nel 2021 (+14,3%).

“I dati analizzati, pur manifestando un aumento nel numero delle professioniste, sottolineano come ancora oggi l’incidenza femminile rimanga contenuta, soprattutto in aree geografiche ove la partecipazione al lavoro delle madri con figli in età prescolare non è sostenuta da un adeguato accesso ai servizi per l’infanzia”, ha dichiarato Stefano Distilli, presidente di Cassa Dottori Commercialisti. “Per supportare le professioniste nella conciliazione vita-lavoro, è fondamentale investire fondi in politiche a supporto della genitorialità, come il bando per gli asili nido, le borse di studio e il congedo di paternità”.

Nel corso del 2022, per i professionisti campani, la Cassa Dottori Commercialisti ha erogato contributi di assistenza ordinaria per un totale di oltre un milione di euro, di cui quasi il 28,5% è stato destinato alle borse di studio per i familiari degli iscritti.

A supporto degli iscritti campani, la Cassa Dottori Commercialisti organizza, mercoledì 28 giugno, dalle 9.30 alle 13.30, presso la Sede Odcec di Napoli in piazza dei Martiri, 30 il convegno “La Cassa incontra gli iscritti”, in collaborazione l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con l’obiettivo di parlare della previdenza e delle iniziative di welfare a favore della categoria.

All’incontro, che dà diritto a un massimo di tre crediti formativi obbligatori, parteciperanno Stefano Distilli, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti (CDC), il Consigliere Salvatore Palma e i Delegati Maria Caputo, Carlo Fiorentino, Mario Michelino, Carmen Padula e Liliana Speranza.