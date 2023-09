Cassa Dottori Commercialisti, c’è tempo fino al 30 settembre per il bando formazione

Fino al 30 settembre è possibile presentare la richiesta di contributo per gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti che nel 2022 abbiano frequentato corsi e attività formative idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali.

La Cassa ha stanziato tre milioni di euro per la formazione dei propri associati, offrendo un sostegno allo sviluppo delle loro percorso professionale attraverso iniziative che contribuiscano all’ampliamento delle competenze specialistiche in un settore in continua evoluzione.

Per l’erogazione di contributi, è necessario che il costo complessivo sostenuto nell’anno 2022 e documentato sia di importo pari o superiore a € 200, al netto di IVA. Il contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa. Particolare attenzione ai giovani di età inferiore ai 35 anni che potranno usufruire di un contributo pari al 100%.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC entro il 30/09/2023.

“Crediamo fortemente nella formazione, una leva sempre più decisiva per innovare la professione di Dottore Commercialista. Da anni, come Ente di previdenza e assistenza, siamo impegnati a promuovere iniziative a favore della crescita professionale degli iscritti”, ha dichiarato Stefano Distilli, presidente di Cassa Dottori Commercialisti. “Il bando, primo nel suo genere, nasce con l’obiettivo di andare incontro a coloro che investono anche economicamente nella formazione, come strumento fondamentale per accrescere la capacità di creare valore”.

Per consultare il bando per la formazione e l’acquisizione di nuove competenze, clicca qui