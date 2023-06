Cassa Dottori Commercialisti, con il nuovo regolamento elettorale nuovo passo verso la parità di genere

L’assemblea dei delegati della Cassa Dottori Commercialisti ha ottenuto da parte dei Ministeri Vigilanti, del Lavoro e dell’Economia e Finanze, l’approvazione della modifica del Regolamento elettorale finalizzata a incentivare un maggiore equilibrio di genere nella candidatura alla carica di componente dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

La modifica garantisce, dunque, una tutela sempre maggiore del principio di parità di genere in un contesto, come quello italiano, in cui la presenza femminile nei CdA in ruoli executive si attesta solo al 13,7%, come evidenzia lo studio realizzato dal Corporate Governance Lab dell’Università Bocconi di Milano.

Il nuovo regolamento prevede che, laddove sia possibile esprimere più di una preferenza, i voti dovranno essere proporzionalmente ripartiti tra un genere e l’altro nella misura di almeno un terzo (arrotondato per eccesso all’unità) e due terzi (arrotondato per difetto). Oltre la soglia dei due terzi dei voti esprimibili sarà possibile scegliere solo candidati di sesso differente se candidati, pena l’annullamento della scheda.

“Il nuovo Regolamento è un tassello fondamentale nell’ottica di perseguire una sempre maggiore parità di genere. Come ente di previdenza e assistenza, abbiamo lavorato in questi anni per garantire un sistema inclusivo”, ha affermato Stefano Distilli, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti. “Per questo riteniamo che, oltre agli investimenti in welfare strategico indirizzati in particolare a supporto della componente femminile, è necessario costruire le basi di un sistema di governance in cui sia incentivata l’equa rappresentanza tra gli iscritti nel processo elettorale”.

