Cassa Dottori Commercialisti, nel 2023 stanziati 2 milioni di euro a sostegno della genitorialità

La Cassa Dottori Commercialisti ha stanziato 2 milioni di euro per gli iscritti che hanno sostenuto spese per le rette di asili nido e scuole dell’infanzia nell’anno educativo 2022-2023.

Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione verso politiche di sostegno alla genitorialità, soprattutto nei primi anni di vita dei bambini, durante i quali un maggiore investimento nei servizi all’infanzia permette di sostenere la partecipazione al lavoro e incide significativamente sui tassi di dispersione, soprattutto femminile. In quest’ottica la Cassa Dottori Commercialisti ha finanziato per il secondo anno consecutivo interventi a supporto degli associati con l’obiettivo di favorire la conciliazione tra vita familiare e professionale.

I beneficiari potranno ricevere un rimborso delle spese fino a mille euro per ogni figlio a condizione che abbiano dichiarato nel 2022 in riferimento al 2021 un reddito professionale fino a 30mila euro. Qualora la spesa di cui si chiede il rimborso sia stata oggetto di altri contributi o sussidi, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulla spesa residua. Tra i destinatari dell’iniziativa, anche i genitori con minori in affido temporaneo e/o preadottivo e in collocamento provvisorio.

La richiesta di contributo, previsto per le spese scolastiche sostenute per l’anno in corso, andrà presentata dal 1° agosto al 31 ottobre 2023, esclusivamente online, tramite il servizio Das che sarà messo a disposizione nell’area riservata del sito della Cassa.

“In un contesto come quello attuale, in cui le nascite nel nostro Paese sono inferiori a quota 400mila, è fondamentale fornire strumenti a supporto della genitorialità e, proprio in questa direzione, si inserisce il nostro bando asili nido che nella edizione di questo anno è accessibile senza limiti di età – ha dichiarato Stefano Distilli, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti -. “Negli ultimi anni abbiamo aumentato le iniziative a favore delle famiglie con una particolare attenzione ai servizi all’infanzia. I dati mostrano che nel lungo periodo l’investimento a sostegno della fascia prescolare svolge un ruolo non solo educativo ma anche sociale, dove si evidenzia una correlazione positiva tra la partecipazione all’istruzione pre-primaria e i risultati scolastici successivi, ponendo basi adeguate a un apprendimento e sviluppo futuro”.