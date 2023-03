Cassa forense, contributi agli under 35 per l’acquisto di strumenti informatici

Contributi per rinnovare le dotazioni informatiche dello studio legale e prestiti per gli iscritti under 35. La Cassa forense mette in campo con due bandi altrettanti nuovi strumenti, che come dice il presidente Valter Militi “hanno l’obiettivo di sostenere i colleghi, giovani e meno giovani, in un caso coprendo i costi nelle fasi di avvio della propria attività professionale, nell’altro contribuendo alle spese affrontate per rinnovare lo studio legale”. Il primo bando prevede uno stanziamento complessivo di 1.600.000,00 euro per l’acquisto di strumenti informatici destinati all’esercizio della professione legale. Il termine per le domande, da compilare esclusivamente con procedura on-line, è fissato al 15 giugno 2023; il contributo, destinato ad avvocati e praticanti iscritti alla Cassa, copre il 50% della spesa complessiva, al netto dell’IVA, sostenuta per l’acquisto di strumenti informatici nel periodo fra il 1° gennaio 2022 e il giorno antecedente alla pubblicazione del bando. La cifra deve essere compresa fra i 300,00 e i 1.500,00 euro per acquisti che spaziano dal pc al notebook, e ancora, monitor, tablet, cuffie, auricolari, microfono, webcam, stampanti. L’altro bando invece, riguardante i prestiti per gli iscritti under 35, scade il 31 ottobre 2023 e prevede anche questo l’invio delle domande on line. L’iniziativa permette agli avvocati più giovani, nei primi anni di esercizio dell’attività professionale, di accedere al mercato del credito, con il supporto di Cassa Forense sia per l’abbattimento al 100% degli interessi passivi, sia per gli aspetti legati alla garanzia per l’accesso al credito.