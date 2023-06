Cassazione, la valenza probatoria dei report della Centrale Rischi

di Valentino Vecchi*

Con ordinanza n.13063 del 12.05.2023, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della Curatela fallimentare, ha giudicato erronea la valutazione della Corte territoriale che, sposando la tesi difensiva della banca convenuta, aveva ritenuto che l’esistenza dell’affidamento potesse desumersi anche dai report della Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La questione, dunque, attiene alla prova dell’esistenza dell’apertura di credito nei giudizi di revocatoria fallimentare.

Sull’argomento la Cassazione, dopo aver ribadito – richiamando taluni precedenti – che “in forza della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità ( cfr. Cass 2017, n. 7763)”, ha ritenuto che, nella fattispecie esaminata, l’esistenza dell’affidamento potesse essere provata unicamente mediante l’esibizione del relativo contratto scritto.

Dunque, non potendosi tener conto dei limiti di fido emergenti dai report della Banca d’Italia, configurandosi la nullità del contratto di apertura di credito ex art.117 TUB commi 1 e 3 per assenza del necessario requisito di forma, il valore delle rimesse solutorie revocabili avrebbe dovuto essere ben più alto di quello indicato dalla Corte d’Appello.

Il principio statuito dagli ermellini, concernente l’inidoneità dei report della Centrale Rischi quale prova dell’esistenza di un’apertura di credito, in assenza del relativo contratto e non risultando la disciplina sia normativa che economica della linea di credito contemplata nel contratto di conto corrente cui la stessa accede, appare condivisibile sebbene limitatamente ai giudizi di revocatoria fallimentare ex art.67 L.F..

Di contro, a sommesso avviso di chi scrive, il descritto principio non appare estendibile agli accertamenti in tema di prescrizione del diritto di ripetizione dei correntisti nei giudizi da questi intentati – ex art.2033 c.c. – contro gli istituti di credito (o comunque nei giudizi di accertamento del credito).

Chiariamo il concetto. Nei giudizi usualmente avviati dai correntisti che lamentano l’illegittimo addebito in conto di competenze non correttamente liquidate dalla banca, gli istituti di credito sono soliti costituirsi eccependo il decorso del termine decennale di prescrizione del diritto di ripetizione del correntista. La valutazione degli effetti contabili dell’eccezione di prescrizione della banca richiede, come noto agli addetti ai lavori, la verifica della natura – solutoria ovvero ripristinatoria – dei versamenti operati dal correntista nel cosiddetto periodo ultradecennale: all’aumentare dei versamenti solutori, ovverosia di quei versamenti eseguiti su conto esponente un saldo passivo in assenza di fido od oltre i limiti dell’affidamento, l’importo delle competenze indebite che il correntista può ottenere in restituzione si riduce per effetto dell’eccezione di prescrizione spiegata dalla banca.

In tali giudizi, dunque, gli istituti di credito, onde veder ridurre l’indebito da restituire al correntista, sono soliti allegare che il conto non risulta affidato. Pertanto, in assenza di un contratto di apertura di credito avente forma scritta ex art.117 TUB comma 1, la banca tende sempre a disconoscere la valenza probatoria dei report della Centrale Rischi (la banca, beninteso, disconosce anche la valenza probatoria che possono assumere sul punto gli estratti conto prodotti in giudizio), report dai quali, appunto, si evincono le linee affidative nel tempo concesse al correntista.

Nei giudizi di ripetizione d’indebito, dunque, la banca ha un interesse diametralmente opposto a quello perseguito nei giudizi di revocatoria fallimentare. In questi ultimi, difatti, nel tentativo di contenere l’accertamento delle rimesse solutorie revocabili, la banca ha interesse a provare l’esistenza del fido con qualsiasi mezzo, dunque anche mediante i report della Banca d’Italia. Di contro, nei giudizi di ripetizione, al fine di far aumentare le rimesse solutorie prescritte, l’istituto di credito ha interesse a negare l’esistenza del fido e quindi a disconoscere la valenza probatoria della Centrale Rischi.

Al fine di opportunamente inquadrare il principio statuito dalla Cassazione con l’ordinanza in commento, a sommesso parere di chi scrive non può non tenersi conto che i giudizi di revocatoria fallimentare e ripetizione di indebito si caratterizzano per la sostanziale diversità sia delle domande giudiziali proposte che delle parti processuali coinvolte nell’azione contenziosa.

Il principio sancito dalla Suprema Corte, se appare corretto in riferimento ai giudizi di revocatoria fallimentare – nei quali non è costituito il correntista (essendo intervenuto il fallimento dell’azienda) ma è coinvolta la curatela – non può applicarsi a quelli di ripetizione intentati dal correntista in ragione del noto principio di “nullità di protezione” sancito dall’art.127 TUB.

Difatti, ammettere, nei giudizi di ripetizione, che in assenza della forma scritta il contratto di apertura di credito debba essere dichiarato nullo – a vantaggio della banca che ha formulato eccezione di prescrizione – significherebbe violare l’art.127 TUB secondo cui “le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente”. Non è quindi possibile che la banca tragga vantaggio dalla mancata esibizione del contratto di apertura di credito in forma scritta.

Di contro, nei giudizi di revocatoria fallimentare, nei quali – si badi – in luogo del correntista è costituita la curatela fallimentare portatrice dell’interesse della massa creditoria, non è invocabile il principio della “nullità di protezione”, che si applica unicamente in favore del “cliente”; dunque non vi è motivo per derogare all’obbligo del requisito della forma scritta dei contratti ex art.117 TUB commi 1 e 2.

In ultimo, l’ordinanza in commento assume interesse anche per un ulteriore principio affermato dagli ermellini, secondo cui, in tema di saldi infragiornalieri, “in mancanza di prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti (Cass. n. 7158/2012 e 6042/2016.)”.

* dottore commercialista

