Cassazione: nulli i contratti monofirma ante TUB

Con ordinanza n.19298 del 15.06.2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sui cosiddetti “contratti bancari monofirma”, stabilendo che i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n.154/1992 (poi trasfusa nel TUB) richiedono, a pena di nullità, la doppia sottoscrizione, non potendo desumersi il consenso della banca da fatti concludenti.

Prima di entrare nel merito dell’ordinanza – che merita approfondita ed integrale lettura – sembra utile un breve preambolo affinché possa meglio comprendersi la questione al vaglio degli ermellini.

Nella gran parte dei giudizi intrapresi dai clienti nei confronti degli istituti di credito, la tesi sostenuta dall’attore – sia quale “correntista” che contesta l’illegittimo addebito di interessi e competenze, sia quale “risparmiatore/investitore” che lamenta la disapplicazione degli obblighi di tutela posti in capo all’intermediario finanziario – si fonda quasi sempre sull’inesistenza di un accordo contrattuale che legittimi l’operato della banca. La formulazione di tale eccezione pone generalmente in capo all’istituto di credito l’onere di dimostrare di aver operato nel rispetto di un valido contratto, prova da fornire mediante l’esibizione in giudizio della scheda negoziale (anche su tale onere probatorio, in verità, si controverte, ma non è questa la sede per l’approfondimento di tale ulteriore questione). Sovente, tuttavia, il documento contrattuale prodotto in atti dall’istituto di credito, pur recando la sottoscrizione del cliente, risulta privo di quella della controparte bancaria. Tale circostanza viene (veniva) ritualmente assunta dal cliente a motivo di nullità della scheda negoziale per assenza della forma scritta obbligatoria e, dunque, per la mancata formazione del consenso tra le parti.

Nel 2012, la prima sezione della Cassazione Civile aveva inizialmente risolto la questione affermando il principio secondo cui la produzione in giudizio del contratto, da parte di chi non lo ha sottoscritto, “realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero sia deceduta” (sentenza n.4564/2012). Poi, con alcune pronunce tra il 2016 e il 2017 (5919/2016; 7068/2016; 8395/2016; 10331/2016; 10516/2016; 36/2017), il Supremo Collegio aveva radicalmente cambiato orientamento, sancendo l’invalidità del contratto privo della firma della banca.

La questione, rimessa alle Sezioni Unite, venne risolta con la sentenza n.898 del 16 gennaio 2018 –seguita da ulteriori conformi pronunce del 2018 sempre a SS.UU. – mediante la quale venne sancita l’efficacia negoziale dei contratti bancari “monofirma” sul presupposto, condivisibile, che la manifestazione del consenso da parte della banca possa emergere per fatti concludenti, avendo, l’istituto di credito, dato esecuzione al contratto (invero, la pronuncia delle SS.UU. pose un ulteriore rilevante problema, non affrontabile in questa sede, concernente l’obbligo di consegna del contratto al cliente).

Così inquadrata la questione dei cosiddetti “contratti monofirma”, è possibile passare alla disamina dell’ordinanza della Cassazione n.19298/2022.

La pronuncia trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli avente ad oggetto rapporti bancari sorti nel 1991 – dunque prima dell’entrata in vigore del TUB – assistiti da schede negoziali del 1991 e del 2005, schede, tutte, prive della sottoscrizione della banca, “dal momento che il “segno grafico illeggibile” apposto nel riquadro del modulo contrattuale destinato al “visto” di identificazione del cliente non era idoneo ad esprimere la manifestazione di volontà della banca”.

Si tratta, dunque, di classici contratti monofirma.

Nel caso specifico, la Corte territoriale, riformando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità dei contratti de quibus e condannato la banca alla restituzione, in favore della correntista, di un importo assai ingente, ritenne che le schede negoziali del 1991 e 2005 fossero idonee a disciplinare validamente i rapporti intercorsi tra le parti. La CdA napoletana, difatti, rammentato che «quella prospettata per la violazione della forma scritta nei contratti bancari è una nullità di protezione», ritenne che «il cliente che ha sottoscritto il contratto (…) non può dolersi del fatto che non l’abbia sottoscritto la banca, che non deve essere protetta». Ciò anche perché il contratto venne predisposto dalla stessa banca «su propri moduli e formulari» e perché la banca medesima ne «ha dato, pacificamente, attuazione, anche con documenti scritti», addirittura producendoli in giudizio «a riprova delle pattuizioni intercorse con la controparte».

Ritenuti validi i contratti, la Corte territoriale riformò la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, riducendo l’importo che la banca avrebbe dovuto restituire alla correntista, frattanto fallita.

Su ricorso del fallimento, la Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza in commento, ha ritenuto doversi distinguere i contratti sorti sotto la vigenza del TUB (2005) da quelli antecedenti (1991).

Gli ermellini, difatti, rammentato che la Corte territoriale era partita dall’assunto secondo il quale «la violazione della forma scritta nei contratti bancari è una nullità di protezione», ha ritenuto che il detto assunto “alla luce dei sopravvenuti approdi nomofilattici in tema di contratti bancari e di intermediazione finanziaria disciplinati dalle norme che presidiano il cd. mercato dei contratti asimmetrici, può valere solo per il «patto sugli interessi ultralegali contenuto nella scrittura monofirma del 29/7/2005» (richiamato a pag. 3 della memoria di parte ricorrente), ma non anche per i due contratti di conto corrente risalenti al 1991”.

Secondo la Cassazione, “prima dell’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n.154 sulla trasparenza bancaria, il cui art. 3 imponeva per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari la forma scritta (prevedendo altresì, al terzo comma, che i contratti «devono indicare il tasso di interesse» e che le clausole «di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte»), non era previsto un onere di forma scritta né “ad probationem” né “ad substantiam” (Cass. 9896/2019) la cui violazione potesse configurare una “nullità di protezione”, come quella ora contemplata in favore solo del cliente dall’art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) e rilevabile d’ufficio dal giudice a norma del successivo art. 127, comma 2 (Cass. 22385/2019)”. Peraltro, “è indubbio che sia la legge n. 154 del 1992 sia le analoghe disposizioni attualmente contemplate dall’art. 117 t.u.b. non siano retroattive (Cass. 9896/2019, 23472/2020), tanto che l’art. 161, comma 6, t.u.b. stabilisce espressamente che i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993 (1 gennaio 2014) sono regolati dalle norme anteriori”.

Pertanto, nel 1991, epoca cui risalgono i primi contratti sottoscritti dalla correntista, “era vigente la regola generale stabilita dall’art. 1284, comma 3, cod. civ., per cui «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale», regola già allora pacificamente interpretata nel senso che per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale la forma scritta è richiesta ad substantiam e che la sua mancanza è causa di nullità assoluta del patto, rilevabile dal giudice ex officio (Cass. 6554/1980; conf. Cass. 9080/2002, 15643/2003, 266/2006)”.

La Suprema Corte ha poi ulteriormente chiarito che “ai fini del rispetto del tradizionale requisito della forma scritta ad substantiam non è mai stata messa in discussione – e va qui ribadita – la necessità della sottoscrizione dell’accordo ad opera di entrambe le parti, pur ammettendosi che essa possa avvenire non solo contestualmente, ma anche separatamente, mediante distinte scritture, entrambe sottoscritte e inscindibilmente collegate, tali da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo, secondo lo schema della formazione del contratto tra assenti (Cass. 25631/2017; conf., da ultimo, Cass. Sez. U, 9775/2022, in tema di stipulazione dei contratti della P.A.)”.

Nel caso di specie, va chiarito, il contratto era proprio strutturato nella forma della proposta e accettazione – dunque mediante scambio di lettere-contratto distinte dal medesimo contenuto – e quella versata in atti era solo la proposta sottoscritta dalla correntista, non essendo stata invece prodotta l’accettazione firmata dalla banca, presumibilmente nella disponibilità della sola correntista.

La Cassazione non ha omesso di osservare che “si tratta invero di una prassi che sconta fenomenologicamente il rischio di un cliente “scorretto”, il quale non produca in giudizio l’esemplare in suo possesso per negare che esso sia mai stato firmato”, osservazione – a parere dello scrivente – di minimo rilievo, posto che il rischio ravvisato dagli ermellini sarebbe facilmente scongiurabile mediante una semplice riproduzione fotostatica dell’accettazione contrattuale consegnata al cliente.

Il Supremo Collegio, dunque, meglio delineando l’ambito di applicazione dell’orientamento delle SS.UU. sui contratti monofirma, ha ritenuto di dover concludere che“prima dell’entrata in vigore delle norme sulla “nullità di protezione”, dettate a presidio del cd. mercato dei contratti asimmetrici, in caso di violazione della forma scritta nei contratti bancari, la pattuizione di interessi ultralegali era soggetta al requisito stringente della forma scritta ad substantiam imposto dall’art. 1284 cod. civ., la cui violazione comportava l’ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, e senza dunque possibilità di ritenere assolto il requisito per il tramite di contratti cd. “monofirma”, secondo il nuovo approccio ermeneutico inaugurato nel 2018 dal massimo organo nomofilattico di questa Corte”.

