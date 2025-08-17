Castel Capuano: 7,1 mln per il restauro: via alla gara promossa dal Demanio

Opere di restauro per Castel Capuano, il secondo castello più antico di Napoli. L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la gara per i servizi di ingegneria e architettura di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (questi ultimi quattro servizi sono opzionali), da restituirsi in modalita Bim, per i lavori di restauro, rifunzionalizzazione e razionalizzazione del complesso monumentale di proprietà dello Stato. Il valore dell’incarico è di 7.148.984 euro. Offerte entro il 26 settembre.