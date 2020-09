Castel di Sangro, domani il cardinale Sepe nel ritiro del Napoli: incontro con De Laurentiis e i giocatori

Come annunciato, dopo il rinvio della visita prevista per lunedì scorso 31 agosto, il Cardinale Crescenzio Sepe alle ore 11 di domani giovedì 3 settembre sarà a Castel di Sangro “per trascorrere qualche ora con la compagine azzurra del Calcio Napoli, come ha fatto a Dimaro negli anni scorsi”. L’Arcivescovo di Napoli, prosegue la nota diffusa dalla Curia di Napoli “verrà accolto dal Presidente Aurelio de Laurentiis. Incontrerà il tecnico Gattuso, i dirigenti della Società, i preparatori e gli atleti. Subito dopo il Cardinale incontrerà i rappresentanti dei mezzi di informazione.

Il Cardinale Sepe si farà portavoce delle aspettative e degli auguri dei napoletani presso gli “Azzurri” e presso la Società, portando la benedizione del Signore, perché ciascuno, giocatore o tecnico o dirigente, possa esprimere al meglio la propria vocazione, le proprie doti e il proprio impegno, esaltando il valore morale e sociale dello sport e, nello specifico, del calcio”.

“Il Cardinale Sepe, per il rispetto delle regole conseguenti alla crisi sanitaria provocata dal coronavirus -è scritto ancora nella nota – , non sarà accompagnato dal gruppo di sacerdoti con i quali negli anni scorsi si recava a Dimaro. Interverrà il Vescovo di Sulmona, Mons. Michele Fusco, nativo di Piano di Sorrento”.