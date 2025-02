Castel Sant’Elmo, via libera alla riqualificazione: 4 milioni per il parco

“La riqualificazione del Parco di Castel Sant’Elmo rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione e riqualificazione del nostro patrimonio storico e culturale”. Lo affermano, in una nota congiunta, la consigliera regionale campana Roberta Gaeta e il consigliere della V Municipalità di NAPOLI Rino Nasti, commentando l’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera che prevede un investimento complessivo di 4 milioni di euro per la realizzazione di interventi di riqualificazione e restauro del Parco di Castel Sant’Elmo, nell’area storica di San Martino a Napoli “Il progetto mira a restituire piena funzionalità e valore ad un’area storica di grande importanza culturale e ambientale con interventi che saranno incentrati sulla riqualificazione delle proprietà della Regione Campania presenti nell’area e sulla valorizzazione delle cosiddette ‘aree di margine’ del complesso monumentale, oggi in stato di abbandono e con significative criticità di fruizione”, sottolineato i due esponenti politici. In particolare, aggiungono Gaeta e Nasti, “i lavori prevedono: il restauro e la riqualificazione delle strutture esistenti; azioni di recupero del verde e delle essenze autoctone, con particolare attenzione ai frutteti storici presenti nell’area; la creazione di spazi per il comfort climatico, per favorire una fruizione sostenibile e accessibile del parco. L’obiettivo – continuano – è quello di restituire ai cittadini e ai turisti un’area di straordinaria bellezza e valore storico, migliorandone la fruibilità e promuovendo la tutela del patrimonio naturale e monumentale”. “Questo intervento è, per noi, motivo di orgoglio ed è il coronamento del nostro impegno. È da anni che i Verdi si battono affinché questa area verde venga resa fruibile alla cittadinanza, a favore della tutela dell’ambiente, della cultura e dello sviluppo sostenibile del territorio. È doveroso – concludo Gaeta e Nasti – un ringraziamento all’assessore Antonio Marchiello che da subito si è impegnato in una difficile impresa ed ha condiviso con noi questa visione”.