Castellammare di Stabia, al liceo Severi il Concorso di “Riclico Creativo”

di Antonella Capasso

Venerdì 26 maggio, nell’Auditorium Rita Levi Montalcini del Liceo Severi di Castellammare di Stabia, alle ore 16,30, si è svolto il Concorso di “Riciclo Creativo” organizzato dal Garden Club Stabiae per le scuole medie e superiori del territorio.

Il Concorso nasce dal costante impegno dell’Associazione Garden da anni impegnata a divulgare, soprattutto tra i giovani e le famiglie, l’importanza della ecosostenibilità, educando al rispetto di una natura che ci ospita e che stiamo distruggendo.

Tutti dobbiamo diventare interpreti consapevoli della tutela dell’ambiente basata su comportamenti socialmente corretti come l’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclo dei materiali.

V’è stata una tavola rotonda condotta da Luigi Vicinanza, noto giornalista, di origine stabiese, con la partecipazione dei:

Prof. Vincenzo Pepe, presidente nazionale di Fare Ambiente e professore di Turismo, ambiente e transizione ecologica all’Università Vanvitelli – Prof. Giuseppe Aulicino, ricercatore Università Parthenope Napoli – Prof. Luigi Carrino, presidente distretto Aereospaziale della Campania

Sono anche interventi:

Dr. Luigi Riello, procuratore generale Corte di Appello di Napoli

Prof. Claudio Quintano, professore emerito di statistica economica – già Rettore (2010-2016) dell’ Università Parthenope di Napoli

Dr. Salvo Iavarone, Presidente Nazionale ASMEF – Presidente Confinternational

Non dimentichiamo che: “Sulla Terra siamo ospiti non padroni”