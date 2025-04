Castellammare di Stabia protagonista della space economy: un evento tra scienza, innovazione e cultura

Mercoledì 16 aprile alle 17,30 la Sala Congressi della Banca Stabiese, in Corso Vittorio Emanuele 113 a Castellammare di Stabia, ospiterà l’evento “#Stabia meets Space Economy”, un incontro che unisce divulgazione scientifica, innovazione e partecipazione territoriale. L’iniziativa è pensata per raccontare il presente e il futuro dello spazio in chiave accessibile, attraverso le voci di alcuni dei protagonisti più influenti del panorama nazionale.

L’apertura sarà affidata a un videomessaggio di Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in ingegneria aerospaziale, scienziata di riferimento a livello internazionale e figura simbolo della ricerca spaziale. A seguire, il pubblico potrà assistere a un dialogo tra relatori d’eccezione: l’astrofisica Mariafelicia De Laurentis, nota per il suo contributo al progetto Event Horizon Telescope; Mattia Barbarossa, giovanissimo presidente e fondatore di Sidereus Space Dynamics, startup impegnata nello sviluppo di micro-lanciatori orbitali; Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, e Antonio Evangelista, responsabile dell’ingegneria dei sistemi del Gruppo Space Factory.

Il confronto sarà moderato in modo dinamico e interattivo, con spazio per domande dal pubblico e momenti di approfondimento dedicati alle nuove tecnologie, alle opportunità di formazione, alle prospettive dell’industria spaziale e al ruolo della Campania nello scenario globale. L’obiettivo dell’incontro è creare un ponte tra le eccellenze della space economy e la comunità locale, in particolare gli studenti e i giovani interessati al mondo dell’innovazione.

Al termine dell’incontro saranno consegnate targhe di riconoscimento a personalità stabiesi che si sono distinte nella promozione della cultura dell’innovazione e della divulgazione scientifica. Tra i premiati figurano Antonella Capasso, presidente del Garden Club Stabiae; Elena Cavaliere, dirigente del Liceo Scientifico Francesco Severi; Michele Cioffi, responsabile Ricerca e Innovazione del Gruppo Space; Marilena Filosa De Rosa, past president del Garden Club Stabiae; Antonio Salza, già responsabile di Alenia Spazio Napoli.

L’evento è promosso dal Rotary Club Castellammare di Stabia – Distretto 2101 in collaborazione con il Distretto Aerospaziale della Campania, il Gruppo Space Factory, il Garden Club Stabiae e la Rete di Scopo Space Village. Un’occasione importante per ribadire come anche un territorio di grande tradizione come Castellammare possa guardare al futuro attraverso il linguaggio della scienza e dell’innovazione.

Il programma