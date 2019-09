Castelvolturno, irruzione dei navigator in un convegno. De Luca: Buffonate, non parlo con loro

Una delegazione dei 471 aspiranti navigator della Campania ha fatto irruzione a un convegno a Castel Volturno (Caserta) dove il governatore Vincenzo De Luca stava parlando del masterplan per il litorale Domitio Flegreo. “Abbiamo vinto un concorso, la Regione non deve pagare nulla. Presidente, vorremmo parlare 5 minuti con lei”, hanno chiesto i navigator interrompendo il discorso del presidente della giunta. De Luca, infastidito, ha deciso di abbandonare la sala. “Dovete essere educati e non fare sceneggiate dovete fare le persone serie. Con me chi fa le buffonate non parla, punto e basta”, ha detto il governatore ai navigator prima di risalire in auto.