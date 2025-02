Catani “Gnv esempio concreto per link tra Milano e Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il link tra Milano e Palermo diciamo che esisteva e noi siamo, come Grandi Navi Veloci, un esempio concreto di questo link perché noi colleghiamo da 30 anni Palermo con Genova e quindi Palermo, la Sicilia occidentale, con tutto il territorio del Nord Italia piuttosto che con l’Europa centrale, oltre che i restanti porti dell’arco tirrenico”. Così Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv, a margine del convegno ‘Forum Milano-Palermo Genio Mediterraneo’, in corso di svolgimento al Teatro Massimo di Palermo. “È un forum molto interessante perché permette di focalizzare l’attenzione sul rapporto che c’è tra le infrastrutture, nel nostro caso specifico l’infrastruttura di collegamento marittima, e lo sviluppo economico e anche di conseguenza socioculturale del territorio. Il forum è stata un’occasione per poter valutare quelli che sono gli impatti che un’infrastruttura come quella garantita da Gnv apporta alla città e al territorio. È un impatto che vale complessivamente sul territorio nazionale, e quindi in particolare sulla Sicilia, oltre 8 miliardi di euro, includendo sia l’impatto sulla catena del turismo, sia l’impatto sulle diverse filiere del trasporto merci, quindi la filiera dell’ortofrutta, importantissima per la Sicilia, del vitivinicolo, l’industriale siciliano che trova importanti sbocchi nei mercati del nord, ma anche per tutta la rete di distribuzione di merci che provengono dall’esterno della Sicilia, che dovranno poi alimentare il tessuto locale”.

