Catania: omicidio Bronte, il marito l’ha sgozzata davanti all’anziano che la donna accudiva

Palermo, 8 set. (Adnkronos) – Si chiamava Ada Rotini e aveva 46 anni la donna uccisa oggi dal marito, nel giorno in cui era stata fissata l’udienza per la separazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, Filippo Asero di 47 anni, avrebbe ucciso la donna, sgozzandola, davanti al’anziano che la moglie accudiva. In Passato l’assassino era stato arrestato con l’accusa di omicidio e poi condannato all’ergastolo in primo grado ma assolto successivamente.