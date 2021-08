Catania: rubano una barca a Tremestieri, la Polizia arresta cinque persone

Palermo, 31 ago. (Adnkronos) – Rubano una barca in località Tremestieri, nel catanese e finiscono in manette. Sono cinque le persone arrestate all’alba di ieri dai poliziotti delle Volanti perché ritenute responsabili del reato di furto aggravato in concorso. L’obiettivo della banda di ladri, un uomo con numerosi precedenti penali e quattro donne, era una barca della lunghezza di 3,5 metri che due dei cinque erano già riusciti a disancorare dal muro di pietra a cui era assicurata con una grossa catena. In procinto di allontanarsi con il natante via mare, sono stati sorpresi dalle urla del proprietario e sono quindi scappati, inzaccherati e con gli abiti bagnati, raggiungendo gli altri tre complici a bordo di un’auto con il ruolo di vedetta e pronti ad intervenire.