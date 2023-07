Catania senza acqua potabile, vertice con Musumeci

(Adnkronos) – Vertice domani mattina a Catania, convocato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, per affrontare la emergenza acqua potabile. L’incontro si terrà in prefettura alle 9.30 e vi parteciperanno, oltre al prefetto Librizzi ed al sindaco Enrico Trantino, il capo dipartimento nazionale di Protezione civile Fabrizio Curcio, quello regionale Salvo Cocina, i vertici militari, i rappresentanti di Enel Distribuzione e di Sidra. In questi ultimi giorni in particolare, poi, caldo con temperature record proprio nella provincia etnea fino all’emergenza idrica, provocata da quella elettrica tanto in città quanto in diversi centri della provincia con gravi carenze di energia elettrica e idrica.

Al momento la città è in gran parte senza acqua e non sono possibili previsioni sul tempo di ripristino. “Occorre risolvere al più presto il problema, che va a complicare la già difficile situazione dovuta alla elevata temperatura che sta attanagliando la città con oltre 45 gradi: vedremo cosa sarà possibile fare. Ho ritenuto di accogliere subito l’appello rivoltomi dal sindaco, d’intesa con il prefetto e la Regione”, ha dichiarato il ministro Musumeci.