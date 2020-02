Catanzaro (Nexi): “Da assicurazioni a cc unificati, ecco i vantaggi dell’open finance”

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – “Dalle assicurazioni istantanee tarate sulle caratteristiche dei propri acquisti fino alle liste uniche di più conti correnti per le pmi, al fine di predire flusso di cassa e non avere tensioni sulla liquidità, la open finance rappresenta una vera rivoluzione per il settore finanziario”. Così Roberto Catanzaro, business development director di Nexi, ha spiegato con alcuni esempi l’importanza dell’open finance per il mondo finanziario durante la presentazione, oggi a Milano, del nuovo polo fintech di Plug and Play, realizzato in partnership con Nexi e Unicredit. Nel nuovo centro nasceranno prodotti, servizi e tecnologie nell’ambito della tecnofinanza.

“Per noi di Nexi questo hub è fondamentale per completare la nostra missione con cui vogliamo portare il meglio dell’innovazione alle nostre banche partner – ha sottolineato Catanzaro – con servizi fintech che non sono in competizione con quelli offerti dalle banche, ma che aiutano a scoprire tutte le opportunità offerte dal mondo dell’open finance”.