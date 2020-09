Catello Maresca ottiene il Leone d’Oro a Venezia per l’attività di magistrato

La rassegna del Cinema di Venezia Leone d’oro alla sua nona edizione ha nel suo interno una serie di imprenditori che lavorano e individuano i soggetti abili a ricevere riconoscimenti; cosa che accadrà Venerdì 2 Ottobre con l’evento premiazione : “L’eccellenza trionfa al Palazzo della Regione del Veneto”. Per questo anno in corso è Peppe Barretta che ha individuato 4 personaggi di rilievo internazionale da premiare. Peppe è addetto al commercio Italia Estero per il Consolato Generale di Russia a Napoli di cui il Console Onorario Vincenzo Schiavo ; è anche Dirigente Faip Confesercenti della Federazione Italiana dei Benzinai della Campania; consulente commerciale e tecnico per il settore petrolifero ; Direttore Commerciale della Schidest srl , azienda che lavora sia nel settore petrolifero che nei finanziamenti agevolati; Peppe è quindi esperto nel settore petrolifero imprenditore e vicepresidente del comitato del gran premio. I premiati da lui designati per questo anno sono per quest’anno egli ha designato come premiato : Rafael Carrino Ramirez ex ministro del petrolio in Venezuela, per la comunicazione e supporto tecnico e le relazioni su tutti gli andamenti del mercato petrolifero a livello mondiale. Rafael è Ceo e presidente per Vedespesa dal 2004 al 2014; Ambasciatore ONU, tra i più esperti al mondo del settore petrolchimico che vive in Italia svolgendo il lavoro nel settore politico del petrolio; quindi il secondo premiato è il Magistrato Catello Maresca , per tutto quello che ha fatto nella lotta ai clan fino ad oggi; terzo premio a Luisa Pannone attualmente della segreteria personale del ministro della pubblica amministrazione ed ex segretario del ministero di economia e finanze ; infine Alessandro Mucci dell’Azienda Mucci Carburanti srl , che nel 2019 è stato tra le prime 20 aziende in crescita in Italia. Tra gli altri premiati scelti da altri comitati e dal Presidente del Premio Leone d’Oro Sileno Candelaresi sono presenti: Gianluigi Buffon, Beppe Marotta, Giampiero Gasperini, Igli Tare , Mogol , Fulvio Collovati , Niccolò Branca, Tomaso Trussardi: “ Sicuramente non è stato il solito premio denso di gioia e di festa per il covid, ma sicuramente le figure di spicco e i protagonisti assoluti costituiscono una sfilata di stelle dallo sport allo spettacolo, dalla scena accademica alle relazioni internazionali per questa nona edizione del premio, che sposta l’attenzione su qualcosa di molto brillante e gioioso. Del comitato fa parte anche il Console Onorario e Presidente di Confesercenti Vincenzo Schiavo . Quindi nella magnifica Sala del Leone d’Oro su cui troneggia lo storico emblema della Serenissima, saranno presenti figure di spicco del mondo aziendale e di tante altre realtà : l’importante è consacrare l’energia e la creatività declinate nei più vari livelli di quel tripudio di talenti che dà forma viva al nostro Paese. Al tavolo dei relatori, non potrà mancare il Presidente del Comitato dell’Ordine del Leone d’Oro il dott. Sileno Candelaresi, che in oltre 14 anni ininterrotti di presidenza ha infuso tutte le proprie energie nella realizzazione di una rassegna di livello sempre più alto edizione dopo edizione. “Il Leone d’Oro, emblema delle conquiste socioculturali degli ultimi 73 anni”, queste le parole del presidente , “non smette di crescere, esplorando i sentieri dell’eccellenza umana. Uno tra questi è il Leone d’Oro per l’imprenditoria (istituito nel 2008), che insieme al Leone d’Oro per la Pace costituisce la veste definitiva della rassegna nata nell’ormai lontano 1947”. Una splendida Luz Adriana Sarcinelli , attice e conduttrice, vincitrice del Leone d’Argento come miglior attrice 2016, modererà l’incontro. Sul fronte organizzativo, essenziale citare anche la Fondazione Foedus presieduta dall’onorevole Mario Baccini. Tra i relatori che interverranno nel corso della mattinata, i vice presidenti del comitato di Presidenza Peppe Barretta, Ing. Dott. Francesco Vannozzi, Avv. Carlo Scorza e l’avv. Leopoldo Lombardi nonché i membri del Comitato di Presidenza Dott. Vincenzo Schiavo, Dott. Leopoldo Marzano, Avv. Carmelo Monaco, dott. Walter Scognamiglio,il Senatore Mario Baccini Presidente Onorario del Leone D’oro per la Pace. Dopo che verrà raccontata la storia del Leone d’Oro ci sarà la consegna dei Prestigiosi premi alla Carriera e per meriti professionali per la Targa del Leone d’Oro, il Leone d’Argento e, ovviamente, il Leone d’Oro.