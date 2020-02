Catello Maresca sostituto procuratore generale a Napoli, c’è il via libera del Csm

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha dato il via libera alla nomina di Catello Maresca a sostituto procuratore generale. Il magistrato napoletano è stato per dieci anni in forza alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. A lui si devono importanti risultati nella lotta alla criminalità organizzata. Il suo nome è infatti legato alla cattura del boss del clan dei Casalesi Michele Zagaria. Si tratta di una decisione che potrà consentire al magistrato antimafia di continuare a rappresentare l’accusa nella fase dell’Appello dove pendono processi delicati anche contro il clan dei casalesi. Con la sua esperienza, quindi, potrà contribuire a sviluppare il processo di aggressione alla criminalità organizzata anche in grado di appello.