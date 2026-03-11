Caterina Marcantonio dirigerà la strategia tecnologica di Sace

Caterina Marcantonio nuova Chief Information Technology Officer di Sace, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Con oltre 20 anni di esperienza nella governance dei sistemi informativi, nella gestione di ecosistemi Ict complessi e nella trasformazione digitale di grandi organizzazioni, Marcantonio entra in Sace con un profilo consolidato nel guidare programmi tecnologici ad alto impatto strategico. Prima di questo incarico ha ricoperto il ruolo di direttore della Divisione Ecosistema Acquisti Digitali presso Consip Spa, dove ha guidato l’evoluzione della piattaforma nazionale di eProcurement e il percorso di migrazione al cloud dell’intero ecosistema tecnologico verso il Polo Strategico Nazionale.